Hayal ettiklerinin ötesinde bir kazanca kavuşan Murat, kripto para yatırım olanaklarını keşfettiği andan itibaren hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Dünyanın kripto paralarla zengin olan milyonerleri listesine girmeyi bile başaran Murat, servetini milyon dolar değerine taşıdığı andan itibaren her yatırımcının örnek gösterdiği kişilerden biri olmayı da başardı.

Kripto para yatırımına başladığında henüz 20 yaşında olan Murat, o dönemlerde ailesinin bir maddi desteği olmadan kendi olanakları ile okuyup çalışma çabası içinde günlerini geçiriyormuş. Üniversite masraflarının ve vaktinin çoğunu almasından dolayı da düzenli bir iş bulma imkanı da bulunmamaktaymış. Yarı zamanlı işler ile geçimini sağlamak için uğraşsa da, her zaman giderlerini ancak karşılayabiliyormuş. Bunu da “20 yaşında bir öğrenci olarak çok gelir imkanım yoktu. Çalışsam da okul sebebiyle yarı zamanlı olabiliyordu ve onun da tabii ki bana getirisi malum çok az oluyordu. Gün geçtikçe ne yapmalıyım ne yapmalıyım diye düşünürken bir habere rastladım.” diye hikayesini anlatmaya başlıyor Murat.

Her şey sosyal medyada dolanırken bir habere rast gelmesiyle başlamış. Bu haberde, daha ilk piyasaya sürüldüğünde Bitcoin’e yatırım yapan ve bu sayede zengin olan birinden bahsediliyormuş. Murat daha doğrusu haberin başlığından çok etkilendiğimi hatırlıyorum diye de ekliyor “Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu.” Başlığındaki bu habere göre Kristoffer Koch adlı birinin bundan uzun yıllar önce Bitcoin’e bir miktar para yatırdığı ve yatırdığı parayı hesabında unutmasıyla başlıyordu olaylar.

Yatırımını yaptıktan sonra unuttuğu için zaman geçtikçe Bitcoin’in değerlenmesinden kaynaklı olarakparası artıyor ve o da milyonerler arasına katılıyor. Bitcoinle ilgili haberler gündemde yer etmeye başladığında bu yatırımını hatırlayıp, hesabına baktığında zengin olduğunu öğreniyor ve şok oluyor. “İşte o sırada, ben de kafaya takmıştım; yatırım yaparak zengin olacaktım ama nasıl? Hemen araştırmaya başladım.” diyor Murat. Bir yandan piyasaları takip ederken bir yandan da tüm kripto paralar hakkında araştırma yapmaya başlayan Murat, kripto dünyasını keşfettikçe büyülenmeye başlamış.

Murat, araştırmaları sırasında bir hikaye ile daha karşılaşmış. Bu hikayeye göre Mark Zuckerberg’in Facebook yüzünden davalık olduğu Winklevoss ikizleri, milyarder olmalarını sağlayan kripto paralara yatırım yapmış. Bu ikizler 2011’de Zuckerberg’e karşı Facebook için açtıkları davanın sonunda 65 milyon $’lık bir tazminat almıştı. Bu kadar tazminatı az bulan ikizler, bu tutarı kendilerine büyük kazanç sağlayacaklarına inandıkları kripto paralara yatırıyorlar. Kripto para yatırımı ile servetlerini milyar dolara çeviriyorlar ve dünyanın en zenginleri arasına katılıyorlar. Başka bir habere göre de, ikizler tazminatın 11 milyon $’ını 2013’te Bitcoin’e yatırmışlar. Bitcoin fiyatı fırlayınca ikizlerin sahip olduğu Bitcoin’lerin değeri yaklaşık 1,407,073,100 $ kadara kadar yükselmiş.

Bu haberler ışığında da, kripto para piyasasının ne kadar geniş olduğunu fark eden Murat bu alanda yatırım yapmaya karar veriyor. İnceliklerini öğrenmek için danışmanlardan destek almaya başlıyor. Murat kendisini bu konuda ilk adımı atmaya itecek kadar bilgilendirdiğine inandığı zaman yatırım yapmaya başlıyor. “İlk başlarda kazanacağıma dair hiç umudum yoktu, hatta tam tersine kaybedeceğime o kadar inanmıştım ki, ilk işlemimde kar yaptığımda gözlerime inanamadım. Heyecandan havalara uçmuştum. Tabii ki her işlemim kazanç ile sonuçlanmıyordu fakat Bitcoin dışında Ethereum, Litecoin, Ripple gibi farklı para birimleri de olduğundan biri ile kaybettiğimi başka bir işlem açarak geri kazanabiliyordum hatta üstüne ciddi kar elde ediyordum. “ diye düşüncelerini özetliyor Murat.

Daha sonra da birden fazla kripto paraya yatırım yaparak tek bir koldan değil, birçok koldan para kazanmaya başlıyor. “Zaman geçtikçe kripto paralar ve nasıl işlediklerini öğrenmeye başladım ve daha önemlisi onlardan nasıl para kazanabileceğimi de öğrendim.” diye ekliyor.

Bir hafta içinde 12000 doların üzerinde kazanan Murat, o anın şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamamış. Gerçekten kazanıp kazanmadığı sorusuyla hesabına dakikalarca bakmış ve kazandığı parayı talep ettiği gün hesabına yatırdıklarında gerçekliğine inanıyor. “Çok güzel bir histi 250 doları 12000 doların üzerine çıkarmak. Bu şekilde kripto paralara yatırım yapa yapa bu işi oturtmaya başladım. Artık düzenli ve en önemlisi karlı bir gelirim var. Kazanmak güzel hismiş diye güne başlıyorum. “ diyor Murat.