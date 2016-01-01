Hayal ettiklerinin ötesinde bir kazanca kavuşan Murat, kripto para yatırım
olanaklarını keşfettiği andan itibaren hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Dünyanın
kripto paralarla zengin olan milyonerleri
listesine girmeyi bile başaran Murat, servetini milyon dolar değerine taşıdığı
andan itibaren her yatırımcının örnek gösterdiği kişilerden biri olmayı da
başardı.
Kripto para yatırımına başladığında henüz 20 yaşında olan Murat, o dönemlerde
ailesinin bir maddi desteği olmadan kendi olanakları ile okuyup çalışma çabası
içinde günlerini geçiriyormuş. Üniversite
masraflarının ve vaktinin çoğunu almasından dolayı da düzenli bir iş bulma
imkanı
da bulunmamaktaymış. Yarı zamanlı işler ile geçimini sağlamak için uğraşsa da,
her
zaman giderlerini ancak karşılayabiliyormuş. Bunu da “20 yaşında bir öğrenci
olarak
çok gelir imkanım yoktu. Çalışsam da okul sebebiyle yarı zamanlı olabiliyordu ve
onun da tabii ki bana getirisi malum çok az oluyordu.
Gün geçtikçe ne yapmalıyım ne yapmalıyım diye düşünürken bir habere rastladım.”
diye hikayesini anlatmaya başlıyor Murat.
Her şey sosyal medyada dolanırken bir habere rast gelmesiyle başlamış. Bu
haberde,
daha ilk piyasaya sürüldüğünde Bitcoin’e yatırım yapan ve bu sayede zengin olan
birinden bahsediliyormuş.
Murat daha doğrusu haberin başlığından çok etkilendiğimi hatırlıyorum diye de
ekliyor “Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu.” Başlığındaki bu
habere göre
Kristoffer Koch adlı birinin bundan uzun yıllar önce Bitcoin’e bir miktar para
yatırdığı ve yatırdığı parayı hesabında unutmasıyla başlıyordu olaylar.
Yatırımını yaptıktan sonra unuttuğu için zaman geçtikçe Bitcoin’in
değerlenmesinden
kaynaklı olarakparası artıyor ve o da milyonerler arasına katılıyor.
Bitcoinle
ilgili haberler
gündemde yer etmeye
başladığında bu yatırımını hatırlayıp, hesabına baktığında zengin olduğunu
öğreniyor ve şok oluyor. “İşte o sırada, ben de kafaya takmıştım;
yatırım
yaparak
zengin olacaktım ama nasıl? Hemen
araştırmaya başladım.” diyor Murat. Bir yandan piyasaları takip
ederken bir yandan
da tüm kripto paralar hakkında araştırma yapmaya başlayan Murat, kripto
dünyasını
keşfettikçe büyülenmeye
başlamış.
Murat, araştırmaları sırasında bir hikaye ile daha karşılaşmış. Bu hikayeye göre
Mark Zuckerberg’in Facebook yüzünden davalık olduğu Winklevoss ikizleri,
milyarder
olmalarını sağlayan kripto paralara yatırım yapmış. Bu ikizler 2011’de
Zuckerberg’e
karşı Facebook için açtıkları davanın sonunda 65 milyon $’lık bir tazminat
almıştı.
Bu kadar tazminatı az bulan ikizler, bu tutarı kendilerine büyük kazanç
sağlayacaklarına inandıkları kripto paralara yatırıyorlar. Kripto para yatırımı
ile
servetlerini milyar dolara çeviriyorlar ve dünyanın en zenginleri arasına
katılıyorlar. Başka bir habere göre de,
ikizler tazminatın 11 milyon $’ını 2013’te Bitcoin’e yatırmışlar. Bitcoin
fiyatı
fırlayınca ikizlerin sahip olduğu Bitcoin’lerin değeri yaklaşık 1,407,073,100 $
kadara kadar yükselmiş.
Bu haberler ışığında da, kripto para piyasasının ne kadar geniş olduğunu fark
eden
Murat bu alanda yatırım yapmaya karar veriyor. İnceliklerini öğrenmek için
danışmanlardan destek almaya başlıyor.
Murat kendisini bu konuda ilk adımı atmaya itecek kadar bilgilendirdiğine
inandığı
zaman yatırım yapmaya başlıyor. “İlk başlarda kazanacağıma dair hiç umudum
yoktu,
hatta tam tersine kaybedeceğime o kadar inanmıştım ki, ilk işlemimde kar
yaptığımda
gözlerime inanamadım. Heyecandan havalara uçmuştum. Tabii ki her işlemim kazanç
ile
sonuçlanmıyordu fakat Bitcoin dışında Ethereum, Litecoin, Ripple gibi farklı
para
birimleri de olduğundan biri ile kaybettiğimi başka bir işlem açarak geri
kazanabiliyordum hatta üstüne ciddi kar elde ediyordum. “ diye düşüncelerini
özetliyor Murat.
Daha sonra da birden fazla kripto paraya
yatırım
yaparak tek bir koldan değil,
birçok koldan para kazanmaya başlıyor. “Zaman geçtikçe kripto paralar ve nasıl
işlediklerini öğrenmeye başladım ve daha önemlisi onlardan nasıl para
kazanabileceğimi de öğrendim.” diye ekliyor.
Bir hafta içinde 12000 doların üzerinde kazanan Murat, o anın şaşkınlığını uzun
süre üzerinden atamamış. Gerçekten kazanıp kazanmadığı sorusuyla hesabına
dakikalarca bakmış ve kazandığı parayı talep ettiği gün hesabına yatırdıklarında
gerçekliğine inanıyor. “Çok güzel bir histi 250 doları 12000 doların üzerine
çıkarmak. Bu şekilde kripto paralara yatırım yapa yapa bu işi oturtmaya
başladım.
Artık düzenli ve en önemlisi karlı bir gelirim var. Kazanmak güzel hismiş diye
güne
başlıyorum. “ diyor Murat.
Demet Yılmaz
Şimdiye kadar yaklaşık 20.000$ kara geçtim :)
Beğen Yanıtla 2 hafta önce
Cenk Özkesen
Bu haberi daha önce de okumuştum ben de başlamayı düşünüyorum.
Beğen Yanıtla 2 hafta önce
Murat Yetmez
Ben de kayıt oldum, siz ne kadar yatırdınız?
Beğen Yanıtla 2 hafta önce
Ceren Aksoy
Nasıl kayıt olabilirim, yardımcı olur musunuz?
Beğen Yanıtla 2 hafta önce
Kenan Demirel
Ben 300le başladım şuan 30 bin cepte, gerçekten harika bir sistem
Beğen Yanıtla 2 hafta önce
Mehmet Can Arslan
Inanılmaz bir şey
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